В родной школе Константина Давидовского открыли мемориальную доску

12 Апреля 2017 18:48

56 лет тому назад Юрий Гагарин сказал свое знаменитое "Поехали!" и преодолел земную гравитацию. Отправляли первого человека в космос и принимали участие в его освоении также и белорусы. Рассказывает Наталья Кузьмицкая.

Как и эта детвора, Костя Давидовский, который учился в этой школе 68 лет назад, наверное, также мечтал о привычных, земных вещах. Однако уроженцу деревни Узбудище, что в Слуцком районе, суждено было стать одним из первых… на Луне. В 1970 году в составе экипажа "Луноход-1" он управлял первым в мире планетоходом с околоземной орбиты.

Парадокс, но имя Давидовского увековечено было раньше в космосе. В 2015 году в честь знаменитого штурмана лунохода был назван один из кратеров спутника нашей планеты. А сегодня и на земле в родной школе ему открыли мемориальную доску.

Имена штурмана лунохода Константина Давидовского, конструктора Семена Косберга, первого руководителя космодрома Байконур генерала Константина Герчика и других уроженцев Слуцка, которые буквально были первооткрывателями большой дороги в космос, долгое время в условиях "космической гонки" были под грифом "Секретно". Сегодня ситуация изменилась и который год подряд 12 апреля, во Всемирный день космонавтики и авиации знаменитых земляков чествуют особым чином.

Всего же родом из Слуцкого края около тридцати человек, которые связали свою судьбу с освоением космического пространства и внесли вклад в покорение звезд. Один из них Сергей Гончарик на Байконуре прожил целую жизнь. И сегодня своими знаниями и интересными историями делится с молодыми людьми.

Интерактивное знакомство с космической историей Слуцка происходит во время экскурсии по выставке "В звездные дали". За витринами - медали и значки, которые побывали в космосе, фотоснимки Земли и даже столицы с орбиты и не только, а также то, что обычно едят космонавты. Частные коллекции жителей Слуцка насчитывают тысячи экспонатов, на которых даже не хватает экспозиционных площадей. Поэтому сейчас обсуждается вопрос создания музейного комплекса - в космической столице Беларуси.