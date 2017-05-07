В Республиканском госпитале инвалидов Великой Отечественной войны проведена масштабная реконструкция

7 Мая 2017 12:04

В Республиканском госпитале инвалидов Великой Отечественной войны провели масштабную реконструкцию событий военных лет. Территория больницы на время превратилась в место боевых сражений и побед. Развернули и настоящий полевой госпиталь. Завершилось все праздничным салютом.

Виктор Лишаков, главврач Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны имени П. М. Машерова:

"Мы сегодня отдаем дань памяти ветеранам, преклоняемся перед тем подвигом, который они совершили в далеком 1945-м. И вот этим представлением мы хотим выразить свои слова благодарности".

К 9 Мая после модернизации здесь торжественно открыли обновленную столовую.