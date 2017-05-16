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К летнему сезону санатории подготовили новые программы
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17 Мая 2017 15:20

К летнему сезону санатории подготовили новые программы

Особым спросом сегодня пользуются спа-путевки, водно-лечебные курсы, семейные уикенд-программы.

К летнему туристическому сезону в этом году санатории области подготовили новые процедуры и программы. Последнее ноу-хау здравниц Мядельского района - создание релакс-зон с эффектом пляжного отдыха: песчаная и комната солнца.

Большим спросом пользуется санаторный отдых области и у зарубежных гостей страны. В соответствии с последним туристическим рейтингом, оздоровительные и курортные объекты Нарочи попали в топ-5 самых популярных мест для отдыха у россиян.

  

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