В предпраздничные дни особое внимание уделяется безопасности

27 Декабря 2016 21:23

Милиция усилит охрану мест массовых гуляний на праздники, движение грузовиков рядом с елками и ярмарками ограничат, машины, оставленные без присмотра, будут проверять. Об этом сегодня говорили на пресс-конференции, посвященной безопасности новогодних праздников. Уже сейчас усилена охрана в местах проведения развлекательных мероприятий и благотворительных акций. На массовых гуляниях будет действовать пропускной режим: предусмотрено оцепление, осмотр территории, оборудование КПП и запасных выходов. Желающих пройти на гуляния ждет личный досмотр вещей.

Дмитрий Курьян, замначальника главного управления - начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МОБ МВД Беларуси: "Непосредственно места проведения массовых мероприятий будут взяты под особый контроль. Планируется организация контрольно-пропускных пунктов, проведение досмотровых мероприятий. То есть граждане, прежде чем попасть к месту проведения гуляний, должны быть досмотрены, а также произведен досмотр их вещей. Для этого предусматривается необходимое количество контрольно пропускных пунктов во всех местах проведения массовых мероприятий".

Госавтоинспекция, как и милиция, будет работать в усиленном режиме. Особое внимание - организации дорожного движения в местах массовых гуляний и контроль над соблюдением ПДД. Усиленно инспекторы будут контролировать появление на дорогах пьяных водителей. Не останутся в стороне и медики, которые уже дежурят на новогодних елках.