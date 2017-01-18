В православных церквях сегодня пройдут торжественные богослужения

18 Января 2017 15:13

У православных сегодня Крещенский сочельник. Накануне одного из самых главных праздников христианского календаря - Богоявления - торжественное богослужение в Свято-ДУховом кафедральном соборе Минска отслужил предстоятель Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский.

Это освящение Великое. В купель с водой опускается православный крест и специальным каноном освящается вся вода в источниках. Сегодня и завтра верующие могут запасаться крещенской святой водой, которая считается самой сильной и целительной.

К вечеру Крещенского сочельника верующих будут принимать освященные купели и полыньи на открытых водоемах в форме креста. У каждого православного храма будут установлены оформленные водосистемы, где можно будет брать крещенскую воду. В церквях пройдут торжественные богослужения.