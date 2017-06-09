9 Июня 2017 15:12

В связи с жертвами теракта в Тегеране в посольстве Ирана в Беларуси открыли сегодня книгу соболезнований. Все желающие могут посетить дипмиссию и оставить запись в траурной книге до 17:00. Слова сочувствия родным и близким погибших высказал Председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

Михаил Мясникович, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Я еще раз хочу выразить глубокие соболезнования от имени Совета Республики, Национального собрания Республики Беларусь и от себя лично в связи с этими трагическими событиями, которые произошли у вас в стране. Мы осуждаем эти акты терроризма. Я согласен с вашими суждениями о том, что надо объединять наши усилия в борьбе с этим злом".

Напомним, теракт в Тегеране произошел 7 июня. Вначале был атакован парламент, затем мавзолей имама Хомейни. Погибли около 20 человек, свыше 40 получили ранения.