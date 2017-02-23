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В посольстве Беларуси в Москве состоялся традиционный прием в честь 23 Февраля
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23 Февраля 2017 07:15

В посольстве Беларуси в Москве состоялся традиционный прием в честь 23 Февраля

Среди гостей - аккредитованные в России военные атташе дипмиссий Армении, Болгарии, Сербии, Дании, Индии, Никарагуа, ЮАР, США, Великобритании, Китая, стран Балтии, а также ветераны Великой Отечественной. Как отметили участники приема, сегодня Беларусь - надежная точка опоры безопасности в регионе. Страна способна противостоять любой внешней агрессии.

Сергей Куприк, первый заместитель начальника генштаба ВС Беларуси: "Защищать Родину всегда было престижно, во все времена, во все века. Поэтому все военнослужащие, которые проходят службу в Вооруженных Силах, делают это не из-под палки, а от чистого сердца и от чистой души. Это защита той нашей Батьковщины, которая досталась нам от наших предков и которая на сегодняшний день нам очень дорога".

Михаил Моисеев, председатель Российского союза ветеранов: "Для нас Беларусь, белорусские Вооруженные Силы - это единое целое в системе национальной безопасности наших государств. В тех рамках договорных отношений, которые руководители подписали. Это великий праздник, праздник, посвященный той Великой Победе, которая досталась нам от наших дедов и отцов".

Праздник украсило выступление оркестра Вооруженных Сил Беларуси. Артисты исполнили известные произведения белорусских и российских композиторов.

  

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