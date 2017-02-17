Общество
17 Февраля 2017 12:10
В посольстве Беларуси в Москве отмечают День родного языка
Гуканье весны, Купалинка, рождественские обряды. В посольстве Беларуси в Москве отмечают День родного языка. Гости мероприятия, а это дипломаты, сотрудники Министерства культуры и МИД России, а также представители белорусской диаспоры, увидели более 200 редких экспонатов, например, деревянную посуду и музыкальные инструменты 19 века, традиционные костюмы ряженых, старинные рушники и современные гобелены. И все это под зажигательные народные песни и танцы фольклорной группы "Купалинка".
Белорусский язык - один из самых древних среди славянских языков. А согласно исследованиям ЮНЕСКО, еще и самый мелодичный, после итальянского.
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