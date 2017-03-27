В последнюю неделю марта сохранится неустойчивая погода

27 Марта 2017 15:28

Солнечные дни будут чередоваться с пасмурными, возможны дожди, мокрый снег и порывистый ветер, из-за чего на завтра объявлен оранжевый уровень опасности. Ночью столбик термометра местами опустится до нуля, дневная температура воздуха до +10. В первые апрельские выходные придет настоящее весеннее тепло.