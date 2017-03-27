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В последнюю неделю марта сохранится неустойчивая погода
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27 Марта 2017 15:28

В последнюю неделю марта сохранится неустойчивая погода

Солнечные дни будут чередоваться с пасмурными, возможны дожди, мокрый снег и порывистый ветер, из-за чего на завтра объявлен оранжевый уровень опасности. Ночью столбик термометра местами опустится до нуля, дневная температура воздуха до +10. В первые апрельские выходные придет настоящее весеннее тепло.

  

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