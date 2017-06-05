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В поселке Озеры отпраздновали 150-летие церкви Святого Духа
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6 Июня 2017 07:14

В поселке Озеры отпраздновали 150-летие церкви Святого Духа

В поселке Озеры Гродненского района прихожане отпраздновали 150-летие церкви Святого Духа – храма, двери которого, по данным очевидцев и краеведов, ни разу не закрылись. В день юбилея (или иначе престольного праздника) храм едва смог вместить всех прихожан. В церкви было более полутора тысяч верующих.

Несмотря на почтенный возраст даже для архитектурных объектов, церковь Святого Духа в Озерах хранит еще более древние артефакты. Так, несколько лет назад в дар от местного жителя были переданы православные иконы Николая Чудотворца и Божьей Матери Казанской, написанные предположительно в XVIII веке.

  

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