В Польше вновь открыли военное кладбище, где захоронены советские солдаты и офицеры

27 Февраля 2017 21:05

После нескольких месяцев восстановительных работ в Польше вновь торжественно открыли военное кладбище, где захоронены советские солдаты и офицеры, погибшие в 44-м. В сентябре 2015 года здесь произошел инцидент, после которого закрыли мемориальный комплекс. Ночью были варварски осквернены почти все памятники. И сделали это местные подростки. Дмитрий Смирнов - о славе и подвиге солдат, которые погибали за Польшу.

Летом 1944-го польский город Милейчице оказался в центре сражения. Авиаудары, залпы артиллерии - архивные документы и свидетели того времени утверждают, что самые ожесточенные бои проходили как раз здесь, где сегодня расположены братские могилы советских солдат. Леон Высоцкий - один из немногих, кто волею судьбы сам стал связью фактически двух эпох: он был очевидцем тех событий в 44-м и сегодня в 2017 говорит, что много раз видел, как к мемориалу приезжали родственники похороненных здесь солдат, чтобы отыскать фамилии родных.

Леон Высоцкий, житель г. Милейчице (Польша): "Для Милейчиц, для тех, кто здесь живет, это место - важная память. Средоточие памяти. Здесь ведь были бомбардировки – погибали и мирные люди, и солдаты. Это важное место для всех".

Но в сентябре 2015 память этих захоронений осквернили. О происшествии сообщил в местную полицию глава польской гмины.

Моника Балут, сотрудник местного совета гмины Милейчице (Польша): "Мемориальные плиты раньше стояли вертикально, на каждой из них была смонтирована красноармейская звезда. Именно эти звезды были сорваны, некоторые памятники были разбиты, перевернуты. Известно, что это сделали дети".

Восстановление длилось несколько месяцев. Финансирование стало совместным проектом российской и польской сторон. Сейчас это мемориал славы и подвига солдат, освобождавших Польшу. В день церемонии открытия с цветами пришли десятки местных жителей, представители власти, молодежных организаций, полиции и спасателей.

Среди 1 600 погибших воинов, освобождавших эти территории, были и белорусы. К сожалению, не все фамилии удалось установить. Сегодня известны имена лишь 150 человек. И все же здесь всегда лежат живые цветы от местных жителей.

А теперь в этом месте сохранена и память о погибших белорусах. Жительница Минска много лет разыскивала могилу своего отца, погибшего на фронте. По данным польского общества Красного Креста, путь белорусского солдата закончился здесь, в Милейчице.

Алла Федорова, Генеральный Консул Беларуси в Белостоке: "Мы обратились к местным властям, мы восстановили, что действительно ее отец захоронен на этом кладбище. К сожалению, эта женщина уже не живет. И вместо нее мы возложили на могилу, где захоронен ее отец, цветы".