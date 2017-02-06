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В Полоцке подвели итоги работы молодежных отрядов охраны правопорядка
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7 Февраля 2017 07:15

В Полоцке подвели итоги работы молодежных отрядов охраны правопорядка

У них нет погон, но их работа - помогать милиции. В Полоцке подвели итоги работы молодежных отрядов охраны правопорядка. Молодые и активные сели за круглый стол с представителями силовых ведомств Беларуси. Во время открытого диалога обсудили проблемы движения, а лучшие дружинники - получили нагрудные знаки и грамоты.

Молодежные отряды охраны правопорядка накануне отметили профессиональный праздник. Этому движению 13 лет, и оно объединяет 15 тысяч смелых юношей и девушек. Совместно с сотрудниками милиции и спасателями они обеспечивают общественный порядок. 

  

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