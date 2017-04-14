В период празднования Пасхи и Радуницы будут работать упрощенные пункты пропуска на белорусской границе

Общество
15 Апреля 2017 09:12
В период празднования Пасхи и Радуницы будут работать упрощенные пункты пропуска на белорусской границеНа специальный график перейдут 9 литовских переходов, 2 латвийских и 10 украинских. Сотрудники погранкомитета напоминают, что в данных пунктах будет проходить пропуск граждан, постоянно проживающих на приграничной территории. При себе необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий прописку. Пересечь границу можно будет пешком, на велосипедах и личных легковых автомобилях. Для этого необходима виза, свидетельство о регистрации авто и договор страхования "Зеленая карта". В данных переходах будет осуществляться только пограничный контроль, с собой можно брать вещи исключительно для личного пользования. Вне пунктов пропуска пересечь украинский рубеж в направлении Вивнево - Дольск возможно 16-го и 17-го апреля, по маршруту Дзержинск – Познань - 22 и 23 апреля с 9 утра до 6 вечера. Дополнительную информацию можно узнать на сайте Госпогранкомитета Беларуси.
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