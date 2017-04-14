Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>В период празднования Пасхи и Радуницы будут работать упрощенные пункты пропуска на белорусской границе
Общество
RSS
В период празднования Пасхи и Радуницы будут работать упрощенные пункты пропуска на белорусской границе
Скачать Поделиться

15 Апреля 2017 09:12

В период празднования Пасхи и Радуницы будут работать упрощенные пункты пропуска на белорусской границе

На специальный график перейдут 9 литовских переходов, 2 латвийских и 10 украинских. Сотрудники погранкомитета напоминают, что в данных пунктах будет проходить пропуск граждан, постоянно проживающих на приграничной территории. При себе необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий прописку. Пересечь границу можно будет пешком, на велосипедах и личных легковых автомобилях. Для этого необходима виза, свидетельство о регистрации авто и договор страхования "Зеленая карта". В данных переходах будет осуществляться только пограничный контроль, с собой можно брать вещи исключительно для личного пользования. Вне пунктов пропуска пересечь украинский рубеж в направлении Вивнево - Дольск возможно 16-го и 17-го апреля, по маршруту Дзержинск – Познань - 22 и 23 апреля с 9 утра до 6 вечера. Дополнительную информацию можно узнать на сайте Госпогранкомитета Беларуси.

 

Другие новости

В Минске включили фонтаны У Мінску ўключылі фантаны 14.04.2017 18:46 / Общество В Минске включили фонтаны
Прогноз погоды на 15 апреля Прагноз надвор’я на 15 красавіка 14.04.2017 15:50 / Общество Прогноз погоды на 15 апреля

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =