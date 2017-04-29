В Парке высоких технологий прошло масштабное событие под эгидой НАСА

1 Мая 2017 21:12

Они создают инновационные продукты всего за двое суток. В Парке высоких технологий прошло масштабное событие под эгидой всемирно известной аэрокосмической корпорации НАСА. Хакатон проходит в 160-ти странах по всей планете. Участники за короткий промежуток времени должны представить инновационные разработки для космической отрасли.

Лучшие проекты изучил и Дмитрий Титов. Масштабное событие прошло на этих выходных в белорусском Парке высоких технологий. Под эгидой всемирно известного НАСА - американского аэрокосмического агентства - в течение 48 часов решались практические задачи космической отрасли.

В первый день хакатона участники лишь только присматриваются друг к другу и ищут людей по интересам. Так, по итогу в одной команде могут оказаться люди из разных профессий: программисты, экологи, работники планетария и просто люди, которые неравнодушны к космосу.

Здесь создают космические продукты всего за двое суток. Бизнес-инкубатор Парка высоких технологий на время становится вторым домом для участников хакатона NASA. Сотни энтузиастов за один вечер объединяются в команды. Так, благодаря симбиозу программиста, астронома и пиар-менеджера cоздается альтернатива "Википедии" и первая социальная сеть для ученых, космонавтов и просто любителей.

Главная тема хакатона NASA в этом году - планета Земля, но с не менее космическими задачами. Участникам предложили на выбор пять тем. Например, как улучшить экологию Земли, наблюдая за планетой из космоса, или достигнуть самых дальних просторов Вселенной, не выходя из офиса.

Энтузиасты решают одну из самых сложных задач в космонавтике и авиации. С помощью мобильного приложения они планируют делиться информацией о радиационном фоне. Эти данные будут полезны как космонавтам, пилотам гражданской авиации, так и пассажирам самолетов и даже космическим туристам.

НАСА - американская аэрокосмическая корпорация. Известная миссией на Луну, Спэйс шаттлами и глобальными исследованиями планет. Из последнего - новые фотографии Сатурна зондом "Кассини" с рекордно короткой дистанции. Самый глобальный на планете хакатон NASA проходит более чем в 160 странах мира.

Победителем хакатона стала команда GEOGENE. Разработчики предложили отслеживать любой вид животного, растения и даже микроорганизма на нашей планете. В будущем на их сервисе можно будет узнать информацию и о других планетах. Допустим, что таится в недрах Марса?

За 48 часов работы в Парке высоких технологий были созданы десятки космических проектов. Над ними трудились представители 20-ти разных профессий. От программистов и дизайнеров до астрономов и биологов. Практика показала - внедрить технологии сегодня можно практически в любую отрасль.