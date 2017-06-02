3 Июня 2017 21:07

Суббота стала днем IT в Минске. Состоялось сразу 2 масштабных мероприятия. В Парке высоких технологий прошел первый научный хакатон в Беларуси.

Ученые и разработчики объединились для решения научных задач. На создание проекта командам давалось всего двое суток. Тематика - от медицины до окружающей среды. Участники хакатона успели разработать приложение-инструктор для лечения лицевого паралича. Камера на смартфоне автоматически выявляет проблемы у пациента и предлагает целую систему упражнений для восстановления мимики лица. Одна из команд предложила решить проблему сидячего образа жизни с помощью специального тренажера равновесия. Устройство синхронизируется со смартфоном и подсказывает пользователю, как правильно делать то или иное упражнение. В итоге создает индивидуальную программу тренировок для человека. Ученые плюс программисты также придумали, как с помощью смартфона выявлять вредные вещества в организме человека. Всего в ПВТ сегодня представили 11 инновационных проектов.