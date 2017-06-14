В парке имени Максима Горького отметят Международный день йоги

15 Июня 2017 15:23

Заняться гимнастикой не только для тела, но и для души. Международный день йоги отметят в субботу в столичном парке имени Горького. Ощутить оздоровительную энергию приглашают с 10-ти утра. С собой надо иметь только коврик для занятий. Работать с новичками будут 10 учителей, в том числе и мастер из Индии. Кроме традиционных упражнений, предложат и танцевальную йогу.

Саксена Панкадж, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси:

"Это настоящий праздник здорового образа жизни, поэтому мы приглашаем присоединиться каждого. Даже те, кто раньше не интересовался йогой, смогут просто хорошо провести время в большой компании. Я вместе со своей женой также планирую присоединиться к занятиям. Например, в прошлом году наш большой флешмоб здоровья собрал почти полтысячи человек. В этом году мы обязательно установим новый рекорд".

Скоро индийские песни и танцы наполнят Верхний город. В августе у ратуши пройдет праздник национальной культуры Индии.