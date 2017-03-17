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В парке экстремальных видов спорта планируют открыть сезон занятий
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17 Марта 2017 18:45

В парке экстремальных видов спорта планируют открыть сезон занятий

Весенняя оттепель и в спортивной жизни. В парке экстремальных видов спорта планируют открыть сезон занятий по воркауту, паркуру, скейтбордингу и других видах спорта. Но многие минчане не стали ждать приглашения и уже сами вышли на спортивную площадку, чтобы скорее прийти в форму. Причем уличные тренажеры освоила не только молодежь, но и люди почтенного возраста.

Единственный островок зимы пока остается на лыжероллерной трассе в Веснянке. Весеннее солнце не испортит любителям морозного спорта активный отдых. Современная система поддержания снежного покрова позволяет ставить новые лыжные рекорды даже в плюс 10.

При этом специалисты отмечают, любителям зимних развлечений надо поспешить - из-за дождливой погоды снежная трасса может скоро исчезнуть.

  

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