17 Марта 2017 18:45

Весенняя оттепель и в спортивной жизни. В парке экстремальных видов спорта планируют открыть сезон занятий по воркауту, паркуру, скейтбордингу и других видах спорта. Но многие минчане не стали ждать приглашения и уже сами вышли на спортивную площадку, чтобы скорее прийти в форму. Причем уличные тренажеры освоила не только молодежь, но и люди почтенного возраста.

Единственный островок зимы пока остается на лыжероллерной трассе в Веснянке. Весеннее солнце не испортит любителям морозного спорта активный отдых. Современная система поддержания снежного покрова позволяет ставить новые лыжные рекорды даже в плюс 10.

При этом специалисты отмечают, любителям зимних развлечений надо поспешить - из-за дождливой погоды снежная трасса может скоро исчезнуть.