В параде ко Дню Независимости примут участие около 280 единиц техники

1 Июня 2017 15:17

Легендарный танк Победы, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, самоходные установки и ракетные комплексы. В Беларуси продолжаются тренировки механизированной колонны ко Дню Независимости. В этом году в параде примут участие около 280 единиц техники. Зрители смогут увидеть и новинки военно-промышленного комплекса - среди них бронемашина "Кайман". Тренировки проходят три раза в неделю.

Владимир Кулажин, заместитель командующего войсками северо-западного оперативного командования ВС Беларуси: "Для подготовки парадного расчета отобраны самые лучшие и дисциплинированные военнослужащие, которые в ходе подготовки будут повышать свое водительское мастерство, знание технической части вооружения и военной техники, и в том числе маршевые подготовки. Всего в парадном расчете имеется до 30% образцов вооружения и техники, которые модернизированы и произведены на отечественных предприятиях".

Завершатся тренировки к концу месяца. Генеральные репетиции пройдут в Минске 24 и 28 июня возле стелы "Минск - город-герой". Военный парад состоится в День Независимости - 3 июля.