В Овальном зале парламента говорили о развитии социальной сферы

31 Мая 2017 21:00

Актуальные вопросы трудоустройства, здравоохранения, реформирования системы образования и развития спорта. Эти темы сегодня звучали на большой дискуссии в парламенте. Правительство сверяло свои шаги с позицией депутатов. В частности, минимальные и социальные пенсии в этом году будут скорректированы еще дважды - в августе и ноябре. В приоритете - не допустить снижения уровня жизни людей. В Овальном зале затронули и тему, которая в последнее время широко обсуждается в обществе, - реформирование средней школы. Рациональный режим ее работы определят в ближайшее время. В перспективе и решение проблемы шаговой доступности детских садов. Изменения коснуться и вступительной кампании. Предложения по совершенствованию правил приема разработают уже в этом году. Заседание обеих палат парламента длилось 2 часа. О чем еще говорили сегодня - подробности из Овального зала у Светланы Лукьянюк.

Раз в месяц вице-премьеры из левого крыла Дома правительства приходят в правое - вотчину Палаты представителей - на совместное заседание парламента.

Еще до сегодняшнего заседания правительство принимало вопросы от депутатов и сенаторов письменно. Их направили более 40. Но самые дискуссионные и спорные звучали, конечно, прямо с мест в Овальном зале. Львиная доля касались системы здравоохранения и занятости населения.

Ответ от правительства держал вице-премьер Василий Жарко. Он впервые в этой должности в Овальном зале. В Совмине отвечает за социальную сферу. Об этом говорил и с трибуны. Пообещал, что пенсии пересчитают в этом году еще дважды - 1 августа и 1 ноября, чтобы они не были ниже 40 процентов от средней зарплаты по стране. Новые подходы и по выплате пенсий для некоторых категорий военнослужащих. По ним готов уже и указ.

А вот предложения по страхование от безработицы все еще обсуждаются и в реальный документ пока не вылились. Государство готово подставить плечо тем, кто попал под оптимизацию или сокращение. Но пока сроки появления нового документа не озвучиваются.

Что касается школ, вице-премьер заверил: рациональный механизм изменения режима работы получим уже в ближайшее время. Он же - сторонник начала занятий в 9 утра. Родителям советует договариваться с нанимателями, а не водить к 8. Но главный вопрос - услышат ли их директора.

Вице-премьер уверен: через три года удастся решить проблему шаговой доступности детских садов. В этом году двери откроют 14 новых из них. А это 2 с половиной тысячи мест. А вот невостребованные специальности в вузах, наоборот, будут сокращать. В большей степени экономического и юридического профилей. Пересмотрят и правила приема в университеты.

Несколько комментариев в парламенте прозвучало и от министра внутренних дел Игоря Шуневича. В частности, журналистов интересовал ход проверки в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта.

Говоря об оптимизации структуры МВД, руководитель подчеркнул: сокращено более тысячи должностей. При этом 99% - это вакантные ставки. Много вопросов от депутатов к вице-премьеру и министрам было частного характера. В Полоцке, например, больницу строят уже 6 лет. Как разгрузить поликлиники и сохранить передвижные станции диагностики, а также ограничить время и места продажи спиртного. Среди общих тем – компенсация вкладов советских времен, поднимается она не единожды.

В общей сложности 2 десятка вопросов и 2 часа ответов на них. Таков итог совместного заседания. У сенаторов рабочий день на этом не закончился. Во второй половине дня на сессии они приняли ряд международных ратификаций. О правилах регулирования госзакупок в СНГ. Это равный доступ к торгам для всех производителей стран Содружества. Без барьеров. А с Турцией мы открываем зеленый коридор для товаров.

Помимо законодательной работы, была сегодня и приятная миссия. Вручение наград - медалей и памятных знаков от Совета МПА СНГ белорусским государственным деятелям и руководителям, которые внесли наибольший вклад в межпарламентскую деятельность Содружества.