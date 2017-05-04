В отделениях почтовой связи страны проходит акция "Отправьте весточку ветерану"

5 Мая 2017 19:08

Каждый желающий может подписать почтовые карточки в адрес фронтовиков с пожеланиями и словами благодарности. Письма до получателей сотрудники Белпочты доставят бесплатно.

А 9 Мая будет работать полевая почта. Поздравительные карточки можно будет подписать в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", а также в столичном Лошицком парке и на площадке у кинотеатра "Салют".