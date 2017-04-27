В отделении дневного пребывания инвалидов "Ласточка" создают пространство для творчества

27 Апреля 2017 18:45

А в этом месте людям с ограниченными возможностями дают шанс на полноценную жизнь. Благодаря отделению дневного пребывания инвалидов Вилейского центра социального обслуживания за последние 5 лет 15 человек нашли работу. Ежедневно здесь помогают не только делать самостоятельные шаги в жизни, но и создают пространство для творчества. За свою деятельность и помощь маломобильным людям руководитель отделения Светлана Павлова в этом году получила почетное звание "Человек года Минщины". Наталья Кузьмицкая с подробностями.

Еще 8 лет назад жизнь Александра Крупенчика ничем не отличалась от других. После армии нашел работу, создал семью, планировал будущее, но коррективы в эти планы внесла автомобильная авария, неутешительный вердикт медиков и перспектива провести всю жизнь в инвалидном кресле.

Только вера в свои силы, поддержка семьи и "Ласточки" - отделения дневного пребывания инвалидов Вилейского центра социального обслуживания населения - помогли в прямом и переносном смысле встать на ноги.

Сегодня Александр работает в небольшом сувенирном отделе Вилейского краеведческого музея, а также продолжает реабилитацию в "Ласточке". Как и Сергей Шупенько, для которого это место скорее второй дом, куда он всегда охотно возвращается.

В "Ласточке" особенные люди не только учатся делать самостоятельные шаги в жизни, но и получают главное - поддержку от тех, кто сердцем понимает беду. Руководитель и идейный вдохновитель Светлана Павлова не любит акцентировать внимание на собственных достижениях, зато всегда с готовностью делится успехами своих воспитанников.

По картинам, которые украшают стены отделения, видно, что объединяет воспитанников "Ласточки" и тяга к творчеству.

Все изделия сделаны воспитанниками отделения. Сегодня отделение посещают 20 человек, но сюда возвращаются и те, кого "Ласточка" в самый сложный момент смогла окрылить, опять научила "летать". Летом воспитанники объединения - выпускники и волонтеры - соберутся на уже традиционный совместный отдых в оздоровительном центре с символическим названием "Надежда".