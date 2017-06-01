1 Июня 2017 21:23

В День защиты детей в Островце говорили, как уберечь ребенка от вредной информации. Здесь прошло выездное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ. Участие в нем принял и Председатель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько. С июля в силу вступают поправки в законы, где прописана необходимость маркировать печатную продукцию, фильмы и билеты по возрастным ограничениям, а также обязанность провайдеров информировать своих абонентов о программе родительского контроля сайтов.

В летний период большое внимание со стороны родителей и педагогов уделяется оздоровлению подрастающего поколения. В Гродненской области в лагеря отдыха отправятся 48 тысяч детей. Более 20 тысяч будут заняты в центрах дополнительного образования.

“Юные белорусы готовы из интернета окунуться в лето” - под таким названием здесь прошло праздничное мероприятие.