18 Марта 2017 12:10

Их главная цель - не допустить преступлений. А теперь и новая задача - охрана белорусской АЭС. Сегодня - День внутренних войск Беларуси. В канун праздника в Островецком районе для защитников АЭС открыли военный городок. Владимир Королев побывал на торжественном мероприятии.

Военная часть 7434 сегодня по праву празднует свой второй день рождения. Несколько лет назад она была расформирована, и все это время оставалась в резерве командования. Новые задания воинской части - это охрана Белорусской АЭС и сопровождение специальных грузов.

Оборона такого объекта должна быть также особенной. Именно поэтому для еще строящейся АЭС уже возведен военный городок.

Это самостоятельное воинское подразделение, на которое возложены особые обязанности.

Игорь Шуневич, Министр внутренних дел Беларуси: "Наши специалисты неоднократно выезжали для получения такого боевого опыта у своих коллег в России, в Казахстане на подобных объектах. Все технологии защиты и обороны станции нам известны, освоены. И мы сегодня обладаем всем необходимым инструментом и людским ресурсом для того, чтобы эффективно эту деятельность осуществлять. Станция начнет работать уже будучи под нашей защитой. Количество рабочих мест для этой воинской части мы создали из собственного резерва, из резерва МВД, не увеличивая численность МВД".

Со строительством Белорусской АЭС новые рабочие места предназначены не только для высококвалифицированных специалистов. Семья Яшечкиных месяц назад переехала в Островец из Борисова.

Дмитрий Яшечкин, военнослужащий роты охраны в/ч 7434 внутренних войск МВД Беларуси: "Мы посовещались и решили. Что мы согласны. По прибытию сразу сюда мне выдали ключи от трехкомнатной квартиры. Сразу не хотел уезжать. Но потом, когда приехал сюда, понял, что тут тоже хорошо".

Сама военная часть 7434 была сформирована еще до начала Великой Отечественной войны. Новый призыв военнослужащих будет осуществлен за полгода до появления ядерного топлива на станции.

Виктор Жадобин, командир в/ч 7434 внутренних войск МВД Беларуси: "Конкретные сроки мы не устанавливаем. Все будет зависеть от степени готовности и надобности нашего участия на Белорусской АЭС. Но к этим срокам мы будем полностью укомплектованы. Как контрактниками, так и срочниками".

Призыв будет осуществляться за полгода до появления ядерного топлива на станции. Охранять будет 300 человек.