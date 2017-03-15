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15 Марта 2017 11:50

В Октябрьском районе Витебска проходит ярмарка вакансий

В городе имеется 781 вакансия. В Октябрьском районе 336. Соискатели имеют возможность напрямую пообщаться с представителями предприятий города и при совпадении интересов уже сегодня вручить трудовую книжку кадровику.

В Октябрьском районе Витебска проходит ярмарка вакансий

 

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