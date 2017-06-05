В объективе скрытых камер - автобусы

6 Июня 2017 15:19

Таким образом столичные инспекторы ГАИ обнаруживают недобросовестных водителей маршрутных такси и автобусов. Во время масштабной акции за ситуацией в городе ежедневно будут следить патрули под прикрытием: сотрудники дорожной милиции станут обычными пассажирами маршрутных такси или будут следить за водителями через видеорегистраторы. Вместе с Госавтоинспекцией в рейд отправился и Ян Пашкевич.

Видеорегистратор и маскировка в виде обычного авто - вот и весь детективный набор инспектора ГАИ для работы на улицах города под прикрытием.

Выбрать маршрутное такси для наблюдения совсем несложно - в нашем случае водитель микроавтобуса сам привлек к себе лишнее внимание.

Опасные маневры на дороге, перевозка пассажиров стоя и их высаживание в ненадлежащем месте - в рейтинге правонарушений водителей маршруток инспекторы особенно отмечают именно эти - самые распространенные.

Все экстремальные трюки микроавтобусов на дороге фиксирует видеорегистратор. Водитель же маршрутки под наблюдением словно заметил нашу маскировку и до конечной остановки старательно давал понять, что хорошо знает правила дорожного движения.

Иногда же свой опасный креатив водители микроавтобусов демонстрируют не только на дороге, но и в салоне. Например, чтобы получить большую прибыль, устанавливают дополнительные сидения, не закрепленные надлежащим образом.

В этом году плохие дорожные привычки некоторых водителей маршрутного и общественного транспорта привели к 10 ДТП, в которых один человек погиб. Первый день проведения операции "Автобус" также подтвердил: не все понимают величину своей ответственности за рулем.

Руслан Тагиров, инспектор УГАИ ГУВД Мингорисполкома: "Был задержан водитель маршрутного такси в состоянии алкогольного опьянения. Однозначная санкция - лишение права управления транспортным средством на 3 года и крупный штраф. И я хочу напомнить водителям автобусов и маршрутных такси, чтобы они никогда не забывали о том, что они в первую очередь ответственны за жизнь и здоровье своих пассажиров".