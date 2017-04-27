В Нью-Йорке открыли фотовыставку к Международному дню памяти о чернобыльской катастрофе

27 Апреля 2017 15:10

В штаб квартире ООН в Нью-Йорке прошла церемония открытия фотовыставки к Международному дню памяти о чернобыльской катастрофе. Снимки сделаны не только профессиональными фотографами, но и непосредственными участниками тех событий.

Андрей Дапкюнас, постоянный представитель Беларуси при ООН: "На протяжении многих лет десятки стран и тысячи энтузиастов помогали людям, в основном детям, в Беларуси и других пострадавших от чернобыльской трагедии странах. Эта работа от всего сердца была принята и отмечена благодарностью во всем мире. Здесь, в Нью-Йорке, хотелось бы отметить вклад в это дело двух неправительственных организаций из США и Ирландии, которые определили своей главной целью помощь детям Чернобыля".

Мероприятие организовано Постоянным представительством Беларуси при ООН совместно с офисом Программы развития ООН в Беларуси и неправительственными организациями. Цель выставки - отдать дань уважения помощи, сочувствию, бескорыстию и человечности, которые высказаны народу Беларуси в трудное для страны время.