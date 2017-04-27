В Нью-Йорке по инициативе Беларуси состоялась дискуссия по вопросам чернобыльской проблематики

27 Апреля 2017 21:08

Церемония открытия фотовыставки, посвященной Международному дню памяти о чернобыльской катастрофе, состоялась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Снимки сделаны не только профессиональными фотографами, но и непосредственными участниками тех событий.

Мероприятие организовано Постоянным представительством Беларуси при ООН совместно с офисом Программы развития ООН в Беларуси.

Параллельно в Нью-Йорке состоялась специальная дискуссия по вопросам чернобыльской проблематики, организованная по инициативе нашей страны. Начальник управления информации МИД Дмитрий Мирончик отметил необходимость обеспечения устойчивого развития в пострадавших регионах через партнерство, инновации и инвестиции.