Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>В Нью-Йорке по инициативе Беларуси состоялась дискуссия по вопросам чернобыльской проблематики
Общество
RSS
В Нью-Йорке по инициативе Беларуси состоялась дискуссия по вопросам чернобыльской проблематики
Скачать Поделиться

27 Апреля 2017 21:08

В Нью-Йорке по инициативе Беларуси состоялась дискуссия по вопросам чернобыльской проблематики

Церемония открытия фотовыставки, посвященной Международному дню памяти о чернобыльской катастрофе, состоялась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Снимки сделаны не только профессиональными фотографами, но и непосредственными участниками тех событий.

Мероприятие организовано Постоянным представительством Беларуси при ООН совместно с офисом Программы развития ООН в Беларуси.

Параллельно в Нью-Йорке состоялась специальная дискуссия по вопросам чернобыльской проблематики, организованная по инициативе нашей страны. Начальник управления информации МИД Дмитрий Мирончик отметил необходимость обеспечения устойчивого развития в пострадавших регионах через партнерство, инновации и инвестиции.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =