30 Декабря 2016 15:20

По-домашнему уютное празднование с живой музыкой и хороводами или ярмарками с глинтвейном и концертами? В новогодней афише Минска представлены разные форматы для празднования наступающего 2017-го. Главная площадка для гуляний на свежем воздухе по традиции разместится у Дворца спорта. За час до боя курантов гостей начнут развлекать музыкальные группы, аниматоры и танцевальные коллективы. Развлекательная программа продлится до четырех утра. Кроме этого, в новогоднюю ночь откроют 30 площадок для совместного празднования в каждом районе города. Например, в самом плотнонаселенном Фрунзенском импровизированных сцен будет семь. В час тридцать ночи на небо столицы разольется живописный фонтан искристого и блестящего света. В унисон с главным фейерверком у Дворца спорта прозвучат салюты в двух точках Фрунзенского района и у "Чижовка-Арены". Световая и музыкальная феерия будет длиться двенадцать минут.

