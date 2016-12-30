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В новогодней афише Минска представлены разные форматы для празднования наступающего 2017-го
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30 Декабря 2016 15:20

В новогодней афише Минска представлены разные форматы для празднования наступающего 2017-го

По-домашнему уютное празднование с живой музыкой и хороводами или  ярмарками с глинтвейном и концертами? В новогодней афише Минска представлены  разные форматы для празднования наступающего  2017-го. Главная площадка для гуляний на свежем воздухе по традиции разместится у Дворца спорта. За час до боя курантов гостей начнут развлекать музыкальные группы, аниматоры и танцевальные коллективы. Развлекательная программа продлится до четырех утра. Кроме этого, в новогоднюю ночь откроют 30 площадок для совместного празднования в каждом районе города. Например, в самом плотнонаселенном Фрунзенском  импровизированных сцен будет семь. В час тридцать ночи на небо столицы разольется  живописный фонтан искристого и блестящего света. В унисон с главным фейерверком у Дворца спорта прозвучат салюты в двух точках Фрунзенского района и у "Чижовка-Арены". Световая и музыкальная феерия  будет длиться двенадцать минут.
 

 

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