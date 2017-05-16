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В ночь на среду ожидаются заморозки
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16 Мая 2017 15:09

В ночь на среду ожидаются заморозки

Настоящее майское тепло пришло в Беларусь, однако в ночь на среду ожидаются заморозки. В связи с этим синоптики объявили красный уровень опасности. Столбики термометров в некоторых районах по северу страны опустятся до нуля, и даже минус двух градусов. Тем не менее, в течение недели днем погода будет теплой и сухой, а температура воздуха будет подниматься все выше. В выходные уже до 28-ми со знаком плюс.     

  

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