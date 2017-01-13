В нескольких километрах от Минской кольцевой в дорожную западню попал лось

13 Января 2017 19:17

Не остаться равнодушными. В нескольких километрах от Минской кольцевой в студенческом городке в дорожную западню попал лось. Лесной гость поселился в небольшом ивняке, со всех сторон окруженном трассами. Выйти "потеряшка" не может, а потому за лесным гостем уже несколько месяцев ухаживают работники биологического факультета БГУ. Именно они позвонили на горячую линию Агентства теленовостей.

Подробнее - Влада Карницкая. Это кадры, снятые работниками биологического факультета БГУ. Лось в студенческом городке здесь уже для всех норма. Поселился лесной гость в кустарниках прямо возле одного из учебных корпусов несколько месяцев назад.

Казимир Данилевич работает в этом здании, а в свободное время наблюдает за лосем. Говорит, в кустарнике найти его не так-то просто, поэтому сначала всегда гостя высматривает с верхних этажей учебного корпуса. Только потом идет на улицу и пытается приблизиться к нему.

Чтобы найти лесного гостя, говорит Казимир Данилевич, нужно как минимум обладать знаниями следопыта.

Несколько часов наша съемочная группа бродила по кустарнику в поисках лося. Но увидеть самим нам его так и не удалось. Хотя по периметру везде видны следы животного. А еще местные говорят, что буквально на днях видели лося прямо возле здания факультета.

Уйти из этого кустарника лось не может. Он со всех сторон окружен дорогами. Поэтому неравнодушные люди неоднократно обращались за помощью к специалистам.

В Минприроды говорят, что об этом лосе слышат впервые, и нашей съемочной группе пообещали, что животное спасут в ближайшие дни.

Корреспонденты Агентства теленовостей будут следить за развитием ситуации. В целом же, говорят в Минприроды, в последнее время она не единичная - случаи появления диких зверей в городе участились. И связано это в первую очередь с урбанизацией — микрорайоны разрастаются, а лесные животные так и остаются жить в каменных джунглях. При этом специалисты напоминают: если встретили зайцев, лис, рысей или лосей в городе, нужно позвонить в районную инспекцию природоохраны и ни в коем случае не прикармливать их.