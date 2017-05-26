28 Мая 2017 15:04

Fashion-выпускной. Накануне в Национальной школе красоты прошел Fashion day. Свой модный день выпускники сезона весна – лето - 2017 провели в привычной обстановке - на подиуме. А школьный бал заменили модные показы. Открывали самые маленькие: детский театр моды, затем средняя возрастная группа. Звездами вечернего шоу стали представители курса "Профессиональная подготовка". Не только девушки, но и парни представили образы, созданные самостоятельно, а также дизайнерскую одежду.

Помимо дизайнерского гардероба Национальная школа красоты собрала и ремесленников. В альма-матер моды развернулся целый город мастеров, которые представили не только сувенирную продукцию, но и свои авторские аксессуары.