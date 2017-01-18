Общество
18 Января 2017 15:20
В Национальной академии наук проходят дни открытых дверей
Достижения белорусских ученых можно увидеть в научных организациях Национальной академии наук. До середины февраля проходят дни открытых дверей. Презентуют разработки в самых разных сферах - от машиностроения и геологоразведки до новых сортов картофеля и нанотехнологий. Кстати, экономическая эффективность научных разработок постоянно увеличивается. Как подсчитали эксперты, на один вложенный бюджетный рубль по многим инновационным проектам отдача почти в 50 раз выше.
А на очереди - создание нового белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли. Информацию со спутника, который на орбите функционирует уже 4 года, получают организации 11 министерств.
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