В Национальной академии наук проходят дни открытых дверей

18 Января 2017 15:20

Достижения белорусских ученых можно увидеть в научных организациях Национальной академии наук. До середины февраля проходят дни открытых дверей. Презентуют разработки в самых разных сферах - от машиностроения и геологоразведки до новых сортов картофеля и нанотехнологий. Кстати, экономическая эффективность научных разработок постоянно увеличивается. Как подсчитали эксперты, на один вложенный бюджетный рубль по многим инновационным проектам отдача почти в 50 раз выше.

А на очереди - создание нового белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли. Информацию со спутника, который на орбите функционирует уже 4 года, получают организации 11 министерств.