10 Января 2017 12:06

В начале нового года в Беларуси по традиции вручают престижные премии "За духовное возрождение" и спецпремии Президента. Уже известны лауреаты. Среди тех, кто вносит неоценимый личный вклад в развитие страны, укрепляет духовно-нравственные ценности народа, и коллектив Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов.

Рассказывает Влада Карницкая.

Таких в стране всего два. И это подарок центру реабилитации для детей инвалидов. Заработал он здесь всего полгода назад. Но даже этого времени хватило для того, чтобы Никита Грудино, которого когда-то сюда на руках принесла мама, в свои 4 с половиной года смог впервые стать на ноги.

Всего же одновременно здесь могут помочь 120 деткам с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Под каждого индивидуально разрабатывают программу. В центре весь спектр процедур: от тепло- и водолечения до занятий на специальных тренажерах на развитие моторики и координации. Всего здесь на учете 3 тысячи маленьких белорусов от 3 до 18 лет

Людмила Кондрашова, директор Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов: "Мы единственные в стране создали базу детей, нуждающихся в реабилитации. Дети получили возможность в течение года три месяца получить реабилитацию, проживание и сопровождение совершенно бесплатно".

Это заслуга в том числе и коллектива центра - каждого, кто ежедневно дарит частичку своей души малышам. За такой труд и профессионализм работники центра удостоены премии "За духовное возрождение".

Екатерина Янковская, воспитатель Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов: "У нас замечательный коллектив. Я хотела бы сказать, что это просто люди от Бога. Я никогда не видела, чтобы из сотрудников нашего центра кто-нибудь был злой, кто-нибудь не улыбался. Настолько все доброжелательные, творческие, светлые люди. Случайных людей здесь быть не может".

Это лишь один из лауреатов, которые, по сути, являются национальным достоянием страны. Теми, кто каждый день делает этот мир лучше.

Впервые премии "За духовное возрождение" были вручены еще в 97-ом. За двадцать лет сотни наших соотечественников стали ее лауреатами. В этом году самых высоких наград пять, а также 10 спецпремий Президента. Среди них есть и коллектив Белтелерадиокомпании за создание серии роликов "Мы сделали это вместе".