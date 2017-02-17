В Мядельском районе приручили лося

16 Февраля 2017 21:33

Еще прошлой весной егеря его нашли в лесу и передали в крестьянско-фермерское хозяйство в деревне Абрамы. Выхаживать лосенка было непросто: коровье молоко сохатым не подходит, кормили козьим. Сейчас ему 10 месяцев, и рацион стал более разнообразным. Из любимых лакомств - белый хлеб, веточки ивы, морковь и яблоки. В подворье лось хорошо освоился, охотно гуляет по снегу. В прогулках его всегда сопровождает "личная охрана" - черный щенок. От эксклюзивного интервью лось не отказался.