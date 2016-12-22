21 Декабря 2016 18:55

Сегодня в Музее истории Великой Отечественной войны встретили миллионного посетителя. Им оказался минчанин Борис Казамель. Экскурсию для юбилейного гостя провели не совсем в привычном формате - началась она в комнате, где хранятся подарки музею от международных делегаций или благодарных белорусов. Например, среди работ народных мастеров здесь есть и партизанская картина, написанная семенами ржи, или изготовленная детьми деревянная ваза с изображением советских солдат.

Кроме того, миллионный посетитель получил от музея сертификат на полную экскурсию по всем залам экспозиции, а также книгу-летопись о фронтовых художниках, произведения которых можно увидеть среди экспонатов. А в конце осмотра уважаемый гость оставил свою подпись в книге рядом с автографами других почетных посетителей музея.

Черту в миллион посетителей Музей истории Великой Отечественной войны достиг всего за два с половиной года. Ежегодно его посещают свыше 300 тысяч человек.