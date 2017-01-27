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В Музее истории Великой Отечественной войны вспоминают жертв холокоста
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27 Января 2017 15:14

В Музее истории Великой Отечественной войны вспоминают жертв холокоста

Сегодня мир вспоминает жертв холокоста. Памятные мероприятия проходят во многих странах, в том числе и в Беларуси.

Только что в Государственном музее истории Великой Отечественной войны завершилась официальная церемония. Ее участниками стали представители Министерства иностранных дел Беларуси, дипломаты более 50 стран, общественные и религиозные деятели, выжившие узники концлагерей. Самой трогательной частью церемонии стало вручение двух дипломов и медалей Праведников народов мира - семье минчанки Надежды Кухаренок и жителей Барановичей - Романа и Софии Малиновских. Почетные знаки из рук временного поверенного по делам Государства Израиль в Беларуси получили внуки простых белорусов, которые в годы Великой Отечественной проявили героизм и сострадание.

  

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