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В Музее истории Великой Отечественной войны представили фотодокументальный проект
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26 Января 2017 08:10

В Музее истории Великой Отечественной войны представили фотодокументальный проект

"Оружие Победы на дороге войны". В Музее истории Великой Отечественной войны представили фотодокументальный проект. Совместная работа журналистов газеты "Гомельские ведомости" и научных сотрудников музея показывает 30 портретов фронтовиков рядом с оружием, с которым они освобождали Беларусь, — от винтовки до танка.

Каждому из участников проекта - за 90 лет. Под каждой фотографией — газетная статья с воспоминаниями ветеранов.

  

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