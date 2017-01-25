Общество
26 Января 2017 08:10
В Музее истории Великой Отечественной войны представили фотодокументальный проект"Оружие Победы на дороге войны". В Музее истории Великой Отечественной войны представили фотодокументальный проект. Совместная работа журналистов газеты "Гомельские ведомости" и научных сотрудников музея показывает 30 портретов фронтовиков рядом с оружием, с которым они освобождали Беларусь, — от винтовки до танка.
Каждому из участников проекта - за 90 лет. Под каждой фотографией — газетная статья с воспоминаниями ветеранов.
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