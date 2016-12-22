В Музее истории Великой Отечественной войны - миллионный посетитель

21 Декабря 2016 21:19

Перешагнули за миллион - сегодня в Музее истории Великой Отечественной войны встретили миллионного посетителя.

Им оказался минчанин Борис Казамель. Кроме экскурсии по залам основной экспозиции, юбилейного гостя провели и в сокровищницу музея - место, где хранятся самые ценные подарки от иностранных делегаций и благодарных белорусов. Среди экспонатов - монгольские шахматы из слоновой кости, партизанские картины, написанные зерном, и позолоченный меч ручной работы - подарок от Президента Беларуси.

На память посетитель-миллионер получил от музея сертификат на экскурсию по всем залам экспозиции, а также книгу-летопись о художниках-фронтовиках, чьи работы можно увидеть среди экспонатов. В завершении осмотра Борис Казамель оставил свой отзыв в книге почетных гостей рядом с автографами известных посетителей музея, среди которых политики, ученые и даже лица королевских кровей.

Дмитрий Шляхтин, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны: "Вот, например, запись его королевского высочества принца Кентского. Он был в нашем музее и оказался одним из наиболее заинтересовавшихся посетителей. Ему было интересно буквально все. Я сам был свидетелем, как иностранцы, когда выходили из музея, то говорили - почему у нас в стране такого нет. Почему обо всем не рассказывают, а вот приехали в Минск и так много узнали".

Рубеж в миллион посетителей музей достиг менее чем за два с половиной года. Каждый месяц тропой военной истории по залам музея проходят более 30 тысяч гостей.