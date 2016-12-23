Общество
25 Декабря 2016 21:21
Сегодня к концертному залу "Александровский" целый день несут цветы
В Москве у репетиционной базы ансамбля работает наш корреспондент Дарья Белоусова-Петровская, которая тоже совсем недавно летала в командировку в охваченную войной Сирию и тоже на лайнере российского Минобороны. Она с нами на связи.
Я не уверена на 100%, но, скорее всего, я летала в командировку в Сирию именно на самолете Ту-154. Как правило, когда Министерство обороны России организует полеты в Сирийскую Арабскую Республику для гражданских лиц, все проходит на высшем уровне. Это касается и безопасности, и самого полета. Мы тоже вылетали с аэродрома Чкаловский, но летели прямо, без дозаправки, на аэродром Хмеймим. Почему в этот раз Ту-154 вынужден был остановиться на дозаправке в Адлере (Сочи), я, к сожалению, пока сказать не могу.
Сегодняшний день - это настоящая трагедия для России. На борту самолета находилось 92 человека. Все погибли. Среди них - музыканты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Это 68 человек - практически каждый второй артист ансамбля. Музыканты и солисты летели на авиабазу Хмеймим, чтобы дать предновогодний концерт для военнослужащих.
Сегодня к концертному залу "Александровский", именно здесь проходят репетиции ансамбля, целый день несут цветы, зажигают свечи. Это музыканты, артисты и простые граждане, которые любят музыку и песни ансамбля.
Также среди погибших наши коллеги. Это журналисты, операторы и звукорежиссеры телеканалов "Звезда", НТВ, и Первого канала. Некоторых из погибших я знала лично. На борту самолета находилась и Елизавета Глинка, знаменитая Доктор Лиза. Гражданский активист, глава фонда "Справедливая помощь", она организовывала вывоз детей из зон военных конфликтов. В этот раз она летела в Сирию с грузом медикаментов для университетского госпиталя в Латакии.
Пока рассматривают 2 версии крушения самолета Ту-154. Это техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования. Версию теракта исключают полностью.
Я не уверена на 100%, но, скорее всего, я летала в командировку в Сирию именно на самолете Ту-154. Как правило, когда Министерство обороны России организует полеты в Сирийскую Арабскую Республику для гражданских лиц, все проходит на высшем уровне. Это касается и безопасности, и самого полета. Мы тоже вылетали с аэродрома Чкаловский, но летели прямо, без дозаправки, на аэродром Хмеймим. Почему в этот раз Ту-154 вынужден был остановиться на дозаправке в Адлере (Сочи), я, к сожалению, пока сказать не могу.
Сегодняшний день - это настоящая трагедия для России. На борту самолета находилось 92 человека. Все погибли. Среди них - музыканты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Это 68 человек - практически каждый второй артист ансамбля. Музыканты и солисты летели на авиабазу Хмеймим, чтобы дать предновогодний концерт для военнослужащих.
Сегодня к концертному залу "Александровский", именно здесь проходят репетиции ансамбля, целый день несут цветы, зажигают свечи. Это музыканты, артисты и простые граждане, которые любят музыку и песни ансамбля.
Также среди погибших наши коллеги. Это журналисты, операторы и звукорежиссеры телеканалов "Звезда", НТВ, и Первого канала. Некоторых из погибших я знала лично. На борту самолета находилась и Елизавета Глинка, знаменитая Доктор Лиза. Гражданский активист, глава фонда "Справедливая помощь", она организовывала вывоз детей из зон военных конфликтов. В этот раз она летела в Сирию с грузом медикаментов для университетского госпиталя в Латакии.
Пока рассматривают 2 версии крушения самолета Ту-154. Это техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования. Версию теракта исключают полностью.
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