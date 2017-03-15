В Молодечно создают свои особые прогнозы погоды

15 Марта 2017 15:23

В Молодечно изобретательные жители создают свои особые прогнозы погоды. Благодаря портативной метеостанции горожане могут получать самые свежие прогнозы через авторский сайт. Метеопоказатели: температура воздуха, влажность и атмосферное давление - обновляются каждые 5 минут. С народным синоптиком познакомилась Юлия Токарь.

Теперь в Молодечно можно не пользоваться градусником, чтобы узнать прогноз погоды - изобретательный житель собрал портативную метеостанцию. Самая свежая температура воздуха, влажность и атмосферное давление теперь на авторском сайте.

Для Александра Ляховича, радиоинженера по специальности, системного администратора по профессии, паяльники и электросхемы остаются, как шутит, лучшими друзьями. Как и в студенчестве, с задором проводит новые эксперименты.

Так, при помощи микросхем и датчиков смастерил инструмент, который измерял давление в квартире. А уже чтобы фиксировать уличные показатели - влажность и температуру - пришлось усовершенствовать модель.

Чтобы сведения были объективными, две такие портативные станции размещены на западной и восточной сторонах квартиры. Метеопоказатели Александр сразу фиксирует в Интернете - информация передается по Wi-Fi-модулям каждые пять минут.

На авторском сайте по графикам можно сравнить показатели прошлого года и сделать краткосрочные прогнозы.

И действительно, как и по прогнозам народного синоптика Александра Ляховича, на этой неделе погода в центральном регионе ухудшится. В выходные около нуля и мокрый снег. А вот в их семье теперь всегда своя отличительная погода в доме.