В Молодечно прошел Офицерский бал

23 Февраля 2017 15:19

Сегодня в стране отмечают самый мужественный праздник - День защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси. Традиционно по поводу торжеств в Молодечно организован Офицерский бал. Праздничная атмосфера сопровождалась аккомпанементом оркестра. Обязательным был и особый дресс-код - дамы в вечерних платьях, а джентльмены - в смокингах. Весь вечер пары кружились в бальных танцах - вальс, полонез, мазурка. Лучших военнослужащих губернатор Минской области отметил почетными грамотами и дипломами.

Офицерский бал проходит уже четвертый год подряд. Во время вечера прошла и благотворительная акция - все вырученные средства направят в детский реабилитационный центр Молодечно.



