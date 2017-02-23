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В Молодечно прошел Офицерский бал
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23 Февраля 2017 15:19

В Молодечно прошел Офицерский бал

Сегодня в стране отмечают самый мужественный праздник - День защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси. Традиционно по поводу торжеств в Молодечно организован Офицерский бал. Праздничная атмосфера сопровождалась аккомпанементом оркестра. Обязательным был и особый дресс-код - дамы в вечерних платьях, а джентльмены - в смокингах. Весь вечер пары кружились в бальных танцах - вальс, полонез, мазурка. Лучших военнослужащих губернатор Минской области отметил почетными грамотами и дипломами.

Офицерский бал проходит уже четвертый год подряд. Во время вечера прошла и благотворительная акция - все вырученные средства направят в детский реабилитационный центр Молодечно.

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