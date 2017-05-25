В Молодечно на пожаре спасены семь человек

22 Мая 2017 15:14

Двоих взрослых и пятерых детей сотрудники МЧС спустили с верхних этажей по автолестнице. Задымление случилось в одном из жилых помещений. К прибытию спасателей сильный дым целиком охватил второй этаж здания. Многие успели покинуть помещение самостоятельно. Одна из версий возгорания - нарушение правил эксплуатации электрооборудования.