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В Молодечно на пожаре спасены семь человек
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22 Мая 2017 15:14

В Молодечно на пожаре спасены семь человек

Двоих взрослых и пятерых детей сотрудники МЧС спустили с верхних этажей по автолестнице. Задымление случилось в одном из жилых помещений. К прибытию спасателей сильный дым целиком охватил второй этаж здания. Многие успели покинуть помещение самостоятельно. Одна из версий возгорания - нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

  

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