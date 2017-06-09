В Могилевской области прошли учения МЧС для руководителей

12 Июня 2017 09:04

На базе филиала Университета гражданской защиты МЧС прошли учения для руководителей Могилевской области. Тренировочный полигон в Светлой Роще рассчитан на имитацию сложных техногенных катастроф. Здесь управленцам показали работу спасателей и обучили лично противостоять стихии. Председатели райисполкомов отработали вопросы госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.

Также руководители ознакомились с современными образцами оборудования и снаряжения.