Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>В Могилевской области на субботник вышли более трехсот сорока тысяч жителей
Общество
RSS
В Могилевской области на субботник вышли более трехсот сорока тысяч жителей
Скачать Поделиться

22 Апреля 2017 12:11

В Могилевской области на субботник вышли более трехсот сорока тысяч жителей

Среди главных объектов благоустройства и строящийся хирургический корпус областного онкодиспансера. Это четырехэтажное здание в будущем с восемью рабочими залами, в которых ежедневно можно будет проводить до 20 сложных операций. Уже в этом году корпус примет первых пациентов.

Самой массовой площадкой субботника в Могилеве стал парк в Подниколье на берегу Днепра. Здесь высадили сегодня 750 молодых деревьев в честь юбилея города. Такая акция - старт большого благоустройства областного центра согласно новому генплану, подписанному Президентом Беларуси.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 22 апреля Прагноз надвор’я на 22 красавіка People respond to President’s Address 21.04.2017 15:35 / Общество Прогноз погоды на 22 апреля
Сезон аттракционов открыт Сезон атракцыёнаў адкрыты 21.04.2017 15:30 / Общество Сезон аттракционов открыт
ОСВОДу - 145 лет АСВОДу - 145 гадоў 21.04.2017 15:21 / Общество ОСВОДу - 145 лет

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =