В Могилевской области на субботник вышли более трехсот сорока тысяч жителей

22 Апреля 2017 12:11

Среди главных объектов благоустройства и строящийся хирургический корпус областного онкодиспансера. Это четырехэтажное здание в будущем с восемью рабочими залами, в которых ежедневно можно будет проводить до 20 сложных операций. Уже в этом году корпус примет первых пациентов.

Самой массовой площадкой субботника в Могилеве стал парк в Подниколье на берегу Днепра. Здесь высадили сегодня 750 молодых деревьев в честь юбилея города. Такая акция - старт большого благоустройства областного центра согласно новому генплану, подписанному Президентом Беларуси.