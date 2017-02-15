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В Могилевской области курица снесла яйцо весом 140 граммов
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15 Февраля 2017 19:10

В Могилевской области курица снесла яйцо весом 140 граммов

Еще 30 граммов и был бы рекорд Книги Гиннеса. На подворье Елены Гронской в Могилевской области курица снесла яйцо весом 140 граммов. Всепланетный же рекорд - яйцо весом в 170 граммов - зарегистрирован в Грузии.

При помощи овоскопа яйцо удалось просветить и выяснилось, что в нем три желтка. Сейчас в семье размышляют, как сохранить необычный трофей.

  

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