15 Февраля 2017 19:10

Еще 30 граммов и был бы рекорд Книги Гиннеса. На подворье Елены Гронской в Могилевской области курица снесла яйцо весом 140 граммов. Всепланетный же рекорд - яйцо весом в 170 граммов - зарегистрирован в Грузии.

При помощи овоскопа яйцо удалось просветить и выяснилось, что в нем три желтка. Сейчас в семье размышляют, как сохранить необычный трофей.