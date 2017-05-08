В Могилеве возложили цветы у Вечного огня на площади Славы

9 Мая 2017 15:06

На связи Могилев. Здесь атмосферу праздника дополнили торжественный марш и шествие ветеранов. И, конечно же, в знак благодарности героям за мирное небо - возложение цветов у Вечного огня на площади Славы. Чем еще запомнится День Победы в Могилеве? Своими эмоциями со столицей поделится Андрей Ястребов (прямое включение).

Здравствуйте. Могилев поздравляет всех с праздником! Сегодня в городе, пожалуй, нет ни одного парка или концертной площадки, где бы в эти минуты не развернулось народное гуляние.

Главные герои сегодня, конечно же, ветераны. Для них парад военной техники, праздничное шествие, слова благодарности и цветы. Присоединился сегодня Могилев и к акции "Беларусь помнит". С фотографиями родных, погибших за освобождение страны, пришли их внуки и правнуки.

Центром праздника в городе стала площадь Славы, где увековечены имена героев войны и тех, кто восстанавливал Могилев в послевоенные годы. Цветы у подножия обелиска легли от ветеранов, руководства области, трудовых коллективов и молодежных организаций.

Сейчас праздник продолжается. Настоящая солдатская поляна развернулась в Печерском лесопарке. Звучат фронтовые песни под гармошку. И, конечно же, угощают солдатской кашей.