В Могилеве проходит представительный форум городов-побратимов Беларуси и России

31 Марта 2017 21:08

Тема двустороннего взаимодействия звучит сегодня и в Могилеве. Там проходит представительный форум городов-побратимов Беларуси и России. В этом году он приурочен к предстоящему Дню единения, который пройдет 2 апреля. Спектр затронутых вопросов широк - от обмена инновационными разработками до совместных инвест-проектов и программ в области культуры и образования. По итогам официальной части подписан ряд договоров. Над чем будут работать регионы двух стран, знает

Глава Волгограда Андрей Косолапов присматривается к новым разработкам Могилевлифтмаша в том числе к эскалаторам и подъемникам не случайно. Его Городской думе предстоит разработка целой программы развития региона на ближайшие годы. Обновление лифтового парка - в приоритете. Вполне мог бы помочь белорусский завод.

Кстати, экспорт этого завода, как и других могилевских предприятий, в основном держится именно на сотрудничестве с Россией. Из 12,5 тысяч выпущенных лифтов, в восточном направлении ушли почти 9,5. Или 75%. Созданы совместные производства в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, сборочные цеха есть в Воронеже, Кемерово и Ростове-на-Дону.

Конечно же, такие форумы - это еще и перспектива новых контрактов. А значит - рынков сбыта. Могилевские заводы уже поставляют в российские регионы от продуктов питания до поршневых колец и гильз-цилиндров для судостроения и авиационной промышленности. Теперь у Могилева есть контракт и с Росатомом.

Всего же объем внешней торговли с Россией за год превысил миллиард долларов.

Встреча городов-побратимов двух стран имеет давнюю историю. Впервые она прошла в Гомеле в 98-ом году. С тех пор поочередно российские и белорусские города принимают этот форум. Кстати, самое первое соглашение о побратимских связях подписали еще в 92-ом. Тогда породнились подмосковный Подольск и белорусский Борисов.

В девятой встрече побратимов в Могилеве уже участвуют 60 городов. Что касается сотрудничества, то на стадии реализации свыше 300 договоров между областями Беларуси, Минском и субъектами Российской Федерации. По словам участников форума, во многом, именно благодаря побратимскому движению, за последние годы в целом существенно вырос белорусско-российский товарооборот. Впереди – еще более тесное сотрудничество между городами, районами и муниципальными образованиями.

Это касается и культуры, и образования, развития туризма между странами. Кстати, по итогам форума еще одними побратимами стало больше. Соответствующий договор подписали главы Шарковщинского и Псковского районов.