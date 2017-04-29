В Могилеве обновили областную доску почета

1 Мая 2017 15:04

В Могилеве на Первомай обновили областную доску почета. На нее занесены сразу 24 организации, 15 лауреатов специальной премии "Человек года" и пятеро победителей национального конкурса "Лучший предприниматель". Среди награжденных такие бренды, как Могилевский завод лифтового машиностроения, коммунальные и сельхозпредприятия. Среди известных имен Дарья Наумова - серебряный призер Олимпиады в Рио. А также врачи, художники и духовенство.

Сегодня в Могилеве вручены дипломы и лауреатам конкурсов "Лучшие товары Республики Беларусь" и "Лучшие товары Беларуси в Российской Федерации". В лидерах уже не первый год молочная продукция.