В Минской области в этом году продолжат модернизацию роддомов

6 Марта 2017 18:43

Это может поспособствовать дальнейшему улучшению демографической ситуации. В областном роддоме сегодня торжественно поздравляли Наталью и Михаила Зеленка. Их дочь стала сотым ребенком, который родился в этом году на территории Боровлянского сельсовета. Символично, что накануне женского дня, кроме подарков от руководства Минского района, родители получили и удостоверение многодетной семьи.

В этом году в Боровлянском сельсовете статус многодетной получила 101 семья. В самом роддоме Минской области за прошедший год родилось более 4 тысяч детей. Среди них 60 двоен и двое троен.