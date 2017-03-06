Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>В Минской области в этом году продолжат модернизацию роддомов
Общество
RSS
В Минской области в этом году продолжат модернизацию роддомов
Скачать Поделиться

6 Марта 2017 18:43

В Минской области в этом году продолжат модернизацию роддомов

Это может поспособствовать дальнейшему улучшению демографической ситуации. В областном роддоме сегодня торжественно поздравляли Наталью и Михаила Зеленка. Их дочь стала сотым ребенком, который родился в этом году на территории Боровлянского сельсовета. Символично, что накануне женского дня, кроме подарков от руководства Минского района, родители получили и удостоверение многодетной семьи.

В этом году в Боровлянском сельсовете статус многодетной получила 101 семья. В самом роддоме Минской области за прошедший год родилось более 4 тысяч детей. Среди них 60 двоен и двое троен.

  

Другие новости

Март радует настоящим теплом Сакавік радуе сапраўдным цяплом 06.03.2017 15:35 / Общество Март радует настоящим теплом

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =