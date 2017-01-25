25 Января 2017 15:33

За два десятка жизней отвечает один водитель. В Минской области усилен контроль за деятельностью маршрутных такси. Всего в регионе перевозкой пассажиров занимаются более четырех сотен маршруток. Самые оживленные нарочанское, солигорское, борисовское, узденское направления, а также МКАД-2.

Надежда Сербиненко узнала, за что водитель маршрутного такси может лишиться водительских прав, а организация-перевозчик - лицензии. Р23. Трасса Минск - Микашевичи одна из самых загруженных в Минской области. Интенсивность движения в слуцком направлении - 10,5 тысячи автомобилей в сутки. В общем потоке много маршруток. Многие, к сожалению, нарушают правила перевозки пассажиров.

В этом микроавтобусе вместо аварийного выхода обогреватель: потенциально опасный предмет, который может легко воспламениться. К тому же ни один пассажир не пристегнут.

Водитель с замечаниями соглашается, но все же не всю вину берет на себя. Еще одна маршрутка - и опять нарушение. Вместо сидения самодельный пуфик, внутри с домкратом. Кажется, безобидный предмет, но при ударе он будет в прямом смысле летать по салону.

Повышенное внимание к маршрутным такси обусловлено оперативной статистикой.

Достаточно вспомнить резонансное ДТП в Столбцовском районе с участием школьников, которые ехали из Бреста в лагерь "Зубренок". Шестеро детей получили незначительные травмы и вскоре были отпущены домой. Но больше пострадала их учительница. В результате столкновения педагога пришлось деблокировать специнструментом. Сейчас женщина находится в Брестской областной больнице с вывихом бедра. Возбуждено уголовное дело.

Одно из самых распространенных нарушений - это превышение скорости. Например, вместо разрешенных 70-ти километров в час водитель едет 90. В таком случае его ждет штраф. А организацию - предписание.

Многих происшествий можно было бы избежать, если бы техническое состояние авто соответствовало нормам. Резина не по сезону, трещина на лобовом стекле, неисправности двигателя. Часто водители пренебрегают безопасностью пассажиров и правилами перевозки ради собственной выгоды.